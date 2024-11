Lapresse.it - Il messaggio di Roberto Mancini alla figlia Camilla vittima di bullismo: “Orgoglioso di te”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Uncommovente, pieno dell’amore paterno e ricco di parole dolci quello cheha voluto dedicare. L’ex ct della Nazionale ha infatti voluto fare una sorpresaterzo genita durante la trasmissione “L’Ora Solare“, condotta da Paola Saluzzi su Tv2000, dove la 27enne ha rilasciato una lunga intervista in cui ha presentato il suo primo romanzo “Sei una farf” ma soprattutto ha parlato didi cui è statada piccola è statadi #“Sono nata con una paresi facciale”. Oggi, a 27 anni, considera la diversità un punto di forza. “Essere diversi vuol dire essere speciali”. Unpotente a @orasolaretv2000.Le puntate?https://t.co/arA1K6FHVl. pic.twitter.com/EonsVcmLAY— Tv2000.it (@TV2000it) November 7, 2024Come lei stessa ha spiegato,ha raccontato che, per via di una “complicanza durante il parto”, è nata con una paresi facciale che le ha portato un’asimmetria al viso con il lato destro che è rimasto lesionato e dunque con un movimento ridotto rispetto al sinistro.