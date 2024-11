Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della Beko. C’è paura a Comunanza. Sacconi: "Proteggiamo questi posti di lavoro"

"Saremo parte attiva del piano industriale, per proteggere l’economia locale e soprattutto idisul nostro territorio". La promessa arriva dal sindaco di, Domenico, che non è rimasto indifferente nei confrontisituazione, la multinazionale che ha anche uno stabilimento nel borgo comunanzese e che rischia la chiusura. Il primo cittadino, giovedì, ha partecipato al vertice che si è svolto al ministero del Made in Italy e, a seguito dell’incontro, non nasconde una forte preoccupazione per ilfabbrica. "Le notizie negative che circolavano riguardo esuberi e chiusure non sono state confermate dall’azienda – spiega–. Il ministero ha ribadito il sostegno all’impresa in relazione agli incentivi e attraverso il cosiddetto ‘meccanismo di salvaguardia’ che viene usato per proteggere i settori strategici.