Sport.quotidiano.net - Al “Dal Molin“. C’è lo scontro salvezza. Arzignano-Pergolettese in palio punti pesanti

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

CREMA (Cremona) Impegno in trasferta per lache oggi pomeriggio (ore 15) affronta allo stadio “Dal“ l’, in unocon in. La formazione cremasca, reduce dalla battuta d’arresto rimediata sette giorni in casa contro la capolista Padova, cerca in terra veneta un risultato positivo per migliorare una classifica che al momento li vede in piena zona play out. Stando alle indicazioni della rifinitura che si è svolta ieri mattina al centro sportivo Bertolotti dovrebbe essere confermato il modulo 4-3-3 che dovrà essere incisivo in tutte le zone del campo. A presentare la sfidadi oggi pomeriggio il tecnico Giacomo Curioni:" E’ una partita importante, dovremo essere determinati, ordinati e sopratutto non essere passivi, se metteremo in campo questi ingredienti si potrà portare a casa un risultato importante.