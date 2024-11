Lanazione.it - Capitan Hristov e il suo “Andemo fanti”: "Il tifo del Picco ci dà una carica enorme"

Petko Rosenov, 25 anni, fresco di convocazione con la nazionale della Bulgaria, è il classico bravo ragazzo che alle parole preferisce i fatti, un bulgaro-spezzino che in riva al Golfo si sente a casa, calato nel tessuto sociale cittadino., dopo il successo contro il Modena lei ha pubblicato su Instagram un messaggio: "Un’altra vittoria importante, con la mia famiglia, allo stadio". Una sintesi di felicità. "Direi proprio di sì, ho a fianco mia moglie Iva e il mio bimbo Nikola, è bellissimo tornare a casa dopo l’allenamento e averli al mio fianco, è una spinta ulteriore anche per il lavoro. Abitiamo in centro a Spezia, ci troviamo benissimo. Ogni giorno incontro tanta gente che mi saluta e per me è un grandissimo piacere, specie quando mi chiamano ‘o’, una sensazione bellissima.