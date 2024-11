Ripristino della legalità al Colosseo; partiti i lavori al complesso edile di Latina

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Questa mattina sono stati avviati iper la messa in sicurezza degli accessi agli appartamenti e ai locali commerciali di proprietà dell’INPS situati neledilizio conosciuto come “”, ubicato in via Bruxelles. L’obiettivo degli interventi è quello di proteggere gli immobili liberati e impedire future occupazioni non autorizzate. Interventi previsti e durata deiGli interventi riguardano il primo piano dele prevedono l’installazione di griglie di sicurezza esterne sui balconi e di griglie interne alle finestre. Queste misure sono pensate per rendere gli spazi più sicuri e prevenirne l’occupazione abusiva. Inoltre, verrà effettuata una pulizia approfondita degli appartamenti e dei locali commerciali, attualmente in stato di degrado. La fine deiè programmata per il prossimo 13 novembre.