Poste Italiane festeggia ricavi mai così alti nei primi nove mesi dell’anno

Non può che parlare di “ottimismo” l’amministratore delegato di, Matteo Del Fante, commentando in conference call i dati deidel gruppo. I “migliori risultati finanziari” di sempre nei, per l’esattezza. Risultati positivi per tutti i business di, con una “forte” performance finanziaria che permetterà di ricompensare “generosamente” gli azionisti. Ma andiamo con ordine, partendo proprio dai dati: neidel 2024 isono in aumento dell’8% su base annua a quota 9,2 miliardi. Un vero e proprio record. Il risultato operativo è in aumento del 17,8% a 2,3 miliardi grazie all’efficienze sui costi e a trend in crescita. L’utile netto di questa prima parteè di 1,6 miliardi. Aumentano anche i costi totali, a 7 miliardi, con una crescita del 4,6% che è legata a due fattori: l’effetto inflazione e gli aumenti salariali dopo il rinnovo dei contratti e la nuova remunerazione variabile per il riconoscimento dei risultati commerciali raggiunti.