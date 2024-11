Dailymilan.it - Milan, il pensiero dell’avvocato del Diavolo: è tornato Fonsacchi, è tornato Rafael Leao!

Leggi tutto su Dailymilan.it

ildelè per Paulo Fosenca che veste ancora Arrigo Sacchi e per untrascinato da! Lezione di calcio a Madrid. Ilfinalmente al completo e con un senso logico a livello tattico espugna il Santiago Bernabeu. In diretta da Madrid si festeggia. Il Bernabeu come una corrida con un Rafain versione torero che mata il Real toro. Ma Paulo Fonseca come fai a lasciarlo fuori??? Bene tutti. Ottimo Musah a 3 con Reijders sempre più giocatore totale e Fofana una garanzia che fa sempre bene. Qualità e quantità nel mezzo e ilva! Squadra schierata secondo logica, giocatori al posto giusto, Theo Hernandez in grande spolvero.. E poi c’è Rafacon la 10 sulle spalle che si prende la scena. Entra in tutti goal per un impresa che ha sapore di tempi passati, andati ma che possono tornare anche prestissimo .