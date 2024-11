GF Enzo Paolo contro Shaila VIDEO | Se la crede un po’ ma ne deve mangiare di polvere Tutti gli stanno intorno perché…

Leggi tutto su .com

LorSpolverato eGatta da quando sono tornati dalla Spagna, hanno creato malumore in molto inquilini tra cuiTurchi che ha sempre ha avuto parecchi dubbi sul loro rapporto. Il coreografo parlando con Amanda Lecciso e Luca Calvani ha usato parole dure nei loro riguardi: “Lei se laun po’. Lei . L'articolo GF,): “Se laun po’ ma nedigliperché.” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello,lancia una frecciata a): “Cambia versione ad ogni.” GF,e Pamela sbugiardano gli Shail): Fanno cose plateali e finte. Non si possono aspettare che stiamo.” Grande fratello,Turchi vuole ritirarsi e arriva Carmen Russo: è crisi del matrimonio? GF,geloso di Clayton: “Se tocca Carmen non va bene.