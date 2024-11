Calciomercato.it - Milan avanti, il Bernabeu non perdona: la reazione al temine del primo tempo

Leggi tutto su Calciomercato.it

Ecco cosa è successo al termine del, con la squadra di Paulo Fonseca in vantaggio per le reti di Thiaw e Morata Ilalsi chiude con ilin vantaggio contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, grazie alle reti di Malick Thiaw e Alvaro Morata., ilnon: laaldel(LaPresse) – Calciomercato.itIl Diavolo di Paulo Fonseca è stato a bravo a trovare due volte la rete, prima con Malick Thiaw, che di testa, sugli sviluppi di un corner, ha anticipato tutti, battendo Lunin, poi, con Alvaro Morata. Lo spagnolo ha ribadito in rete un pallone respinto dall’estremo difensore dei Blancos, che era stato miracoloso a dir di no a Rafa Leao. Allo spagnolo, però, non ha potuto nulla. Nel mezzo il rigore trasformato da Vinicius, per il momentaneo pareggio.