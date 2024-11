La regina Camilla è malata L’annuncio ufficiale di Buckingham Palace | Infezione si ferma

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Problema di salute per la. La moglie di Re Carlo III d’Inghilterra ha dovuto annullare tutti gli impegni della settimana, fino a completa guarigione, a causa di un malessere. Sono stati gli stessi medici di corte a costringere laconsorte a “un breve periodo di riposo”. Un portavoce dei reali ha annunciato: “Con grande rammarico Sua Maestà ha dovuto cancellare i suoi impegni per questa settimana”. La nota diaggiunge poi che“spera vivamente di riprendersi in tempo”. In vista ci sono, infatti, gli eventi del Remembrance Day in cui tutto il Regno Unito celebra la fine della Prima guerra mondiale dell’11 novembre 1918. Leggi anche: “Così guadagnano milioni”. Carlo e William, bufera sugli affari immobiliari Cosa ha e come sta laconsorteLa nota, come sempre stringata, non specifica molto ma parla genericamente di “un’toracica”.