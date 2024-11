Kraven – Il cacciatore nuova foto e previsione sul film con Aaron Taylor-Johnson

Leggi tutto su Cinefilos.it

– Ilsulcon– Ilè l’ultimotratto dai fumetti del 2024, ma l’entusiasmo sta finalmente iniziando a crescere? Lo lasciamo decidere a voi, ma secondo il sito di vendita di biglietti Fandango è la settima uscita più attesa della stagione festiva. Questo lo colloca davanti a Il Re Leone: Mufasa della Disney, Here (che ha fatto fiasco al botteghino questo fine settimana) e, forse più sorprendentemente, Sonic the Hedgehog 3. Per quello che vale, abbiamo sentito che i biglietti per– Ilsaranno messi in vendita il 29 novembre. e che avremo un trailer finale prima di allora. Nel frattempo, è stata diffusa unaimmagine delMarvel che vede unarrabbiato entrare in azione.