Quotidiano.net - Dalla città di Bari alle università: ecco come migliorare la differenziata

Leggi tutto su Quotidiano.net

In fiera si parlerà anche di due progetti legati al miglioramento delle percentuali di intercettazione dei rifiuti di imballaggio. Il primo riguarda la raccoltanelle. Sono infatti pubbliche da pochissimi mesi le prime Linee guida per la raccoltadei rifiuti da imballaggio e degli altri rifiuti urbani nelleitaliane. Un documento voluto da Conai e natocollaborazione con gli atenei aderenti al Gruppo di lavoro risorse e rifiuti della Rus – Rete delleper lo sviluppo sostenibile. Presentate all’degli studi di Salerno, ateneo apripista del progetto, le linee guida sono il primo documento completo che ledel nostro Paese hanno a disposizione per promuovere le buone pratiche di raccoltanelle loro sedi.