Secoloditalia.it - Centenario di Latina, approvata l’adesione del Comune alla Fondazione. Pedrizzi propone Veneziani

Leggi tutto su Secoloditalia.it

E’ stataqualche giorni fa dal Consiglio comunale dila delibera perufficiale delper ildi1932-2032, con l’ok unanime dell’Aula. La legge istitutiva è stata voluta da Fratelli d’Italia su iniziativa del senatore Calandrini, e ora gode del sostegno bipartisan di tutte le forze politiche. “Ho apprezzato molto gli interventi di tutti i gruppi consiliari durante il Consiglio tenuto in Teatro per la consegna formale aldidel testo della legge sul– ha detto la sindaca Matilde Celentano -. Ritengo sia stato il punto d’inizio del percorso che ci aspetta e che ci vedrà impegnati tutti, e tutti insieme, da qui al 2032, e il primo atto ufficiale di questo percorso è quello che si compie oggi in questa assemblea per proporre la nostra adesionecostituendaper ildi1932-2032”.