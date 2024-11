Bergamonews.it - Come Hollywood e politica americana si influenzano a vicenda

Leggi tutto su Bergamonews.it

Repubblicani o democratici? “Pillola rossa o pillola blu?” Citando una scena dell’ iconico Matrix, si può riassumere la decisione che i cittadini americani dovranno prendere il prossimo 5 novembre per le elezioni presidenziali. La scelta verterà tra la democratica Kamala Harris e, nuovamente, il repubblicano Donald Trump. Sulla figura dell’ex presidente (non senza polemiche), è uscito recentemente The Apprentice, film con Sebastian Stan nei panni del giovane Donald Trump, e Jeremy Strong nei panni dell’avvocato Roy Cohn, suo mentore. Ma quanto influenza il cinemaiano il mondo della? C’è da dire una cosa fondamentale,non è affatto neutrale sui temi politici, anzi, è ben schierata, e tende spesso verso il “blu”, verso i democratici.