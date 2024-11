Tvpertutti.it - Avanti un Altro al posto di Striscia la Notizia? Manovra Mediaset contro De Martino

Leggi tutto su Tvpertutti.it

Dietro le quinte dipare ci sia un grande fermento per quanto riguarda alcune decisioni inerenti la fascia dell'access prime. Il ciclone Stefano Desta distruggendo letteralmente la concorrenza. Il suo Affari Tuoi, infatti, sta andando alla grande e sta regalando ascolti da record a Rai1. Di questo, chiaramente, ne sta risentendo parecchiola. Il programma satirico ideato da Antonio Ricci, infatti, sta facendo parecchia fatica a combattere in quella fascia oraria, proprio per tale ragione, si vocifera di un possibile cambio della guardia piuttosto radicale. Bubinoblog ha svelato di essere venuto a conoscenza del fatto che si starebbe valutando di sostituirelaconunlasostituito daun? La reazione di Paolo Bonolis Paolo Bonolis potrebbe davvero approdare nell'access prime di Canale 5 conunin sostituzione dila? Pare proprio che ci siano delle alte possibilità che questo possa accadere.