LaLiga | vittoria casalinga per l’Atletico Madrid Las Palmas piegato per 2-0

di Diego Simeone batte per 2-0 Las. La partita, valida per la dodicesima giornata della stagione 2024/2025 del campionato spagnolo, ha visto i padroni di casa trionfare con due reti. A sbloccare il risultato è stato Simeone, che al minuto 37 ha sbaragliato la difesa avversaria. Il raddoppio è arrivato nel corso del secondo tempo, con Sorloth che ha firmato il 2-0 all’83esimo., in corsa per la cima della classifica, conquista provvisoriamente la seconda piazza generale, mentre Lasrimane in zona retrocessione.per, Lasper 2-0 SportFace.