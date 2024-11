Ilnapolista.it - Buongiorno: «Con il mister ci siamo detti che non ci dovevamo illudere di nulla prima e non dobbiamo demoralizzarci ora»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Alessandroha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta. Le parole diCosa non ha funzionato? «Sapevamo che contro l’Atalanta sarebbe stata una partita difficile, hanno giocatori fortissimi che possono competere ad alti livelli e ti possono far male e tu devi sapere che ci sono anche altre squadre, altri attaccanti, altri giocatori. Perdendo 3-0 è ovvio che potessimo fare meglio la fase difensiva, ma c’è anche un avversario e bisogna tener conto di quello». Cosa vi ha dato più fastidio di Lookman, De Ketelaere? «Sicuramente i loro tanti movimenti, questo loro smarcarsi senza palla sicuramente ci ha messo in difficoltà. Poi c’è stata anche un po’ di sfortuna. Se dopo il primo gol subito l’avessimo pareggiata subito con Scott (McTominay) sarebbe diventata una partita diversa secondo me.