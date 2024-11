Primacampania.it - 19enne ucciso nel Napoletano: il 17enne ammette di aver sparato

NAPOLI – Avrebbe inizialmente negato ogni coinvolgimento, per poi confessare: è stato fermato il diciassettenne sospettato dell’omicidio di Santo Romano, il giovane di 19 anninella notte tra venerdì e sabato a San Sebastiano al Vesuvio. L’identità del sospettato è emersa grazie a filmati di videosorveglianza che hanno ripreso una minicar allontanarsi dalla scena poco dopo gli spari. Gli investigatori, inoltre, hanno raccolto testimonianze convergenti che lo identificano come autore del delitto, anche se i racconti differiscono su alcuni dettagli. Alcuni testimoni riferiscono dilo visto sulla scena del crimine dall’inizio, altri sostengono che si sia allontanato momentaneamente, per poi tornare sul posto e scappare in fretta subito dopo l’esplosione dei colpi.