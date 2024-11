Manchester United Amorim | Ho avuto tre giorni per decidere Capisco la delusione dei tifosi dello Sporting

Leggi tutto su Sportface.it

“Mi è stato detto che era adesso o mai più”. Lo ha detto Rubenche inizierà la sua avventura da allenatore dela partire dal prossimo 11 novembre e non al termine della stagione. Il tecnico lascerà lo, con il quale ieri ha conquistato la vittoria per 5-1 in campionato contro l’Estrela. Inizialmente l’idea era quella di completare l’annata in Portogallo e poi volare in Premier League, ma l’esonero di Erik ten Hag ha spinto loa cercare una soluzione immediata. Niente traghettatore, i Red Devils vogliono pianificare il futuro da subito con il nuovo responsabile tecnico. “La stagione è iniziata, abbiamo iniziato molto bene, e poi è arrivato il, loro pagano più della clausola di risarcimento e il presidente difende gli interessi del club – ha spiegato-. Non ho mai parlato di niente con il presidente.