Secoloditalia.it - Il Pd scongela Prodi per attaccare il governo sull’Albania. Foti: gli insuccessi non gli vanno giù

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Il Pd deve passare un momento davvero difficile se è costretto a rispolverare addirittura l’85enne ex premier Romanoper contestare il. Oggi il Professore scrive un articolo contro l’accordo in Albania: palesando riflessi non proprio lestissimi. Ma pare evidente anche a un bambino che l’obiettivo è invece quello di sviare l’attenzione dai flop elettorali e politici della sua pupilla, Elly Schlein. Un escamotage che Tommasoha smascherato in poche righe. “Nonostante la sinistra strepiti e provi a smontare in tutti i modi possibili il protocollo Italia-Albania, incassa solo figure barbine – commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera – Dopo anni di accoglienza indiscriminata, di politica dai porti aperti a tutti e delle spese folli per sostenerla, con ilMeloni finalmente si prova a dare una sterzata alla gestione del fenomeno.