Il pane storia e cultura Tutti i segreti della Coppia

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Ladeluna mattinata dedicata all’Arte Bianca. Nell’ambitoprima giornataIV edizione del Ferrara Food Festival si è tenuta giovedì mattina una dimostrazione (nella tensostruttura in piazzetta Municipale) di come nasce latradizionale di Ferrara. Un momento di presentazione dell’Arte Bianca che ha visto il ricordo commosso rivolto a Sergio Romano Perdonati, 86 anni, storico presidente dei panificatori Confcommercio scomparso proprio giovedì mattina. Ad intervenire Antonio di Benedetto fornaio dal 1978 con un esperienza pluriennale nel settorecertificazione eformazione dei futuri panificatori. A lui il compito di guidare una delegazione di panificatori regionaliConfcommercio che ha ricordato come la vita personale e professionale di Perdonati fossero intrecciate.