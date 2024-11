Liberoquotidiano.it - Demenza senile, il ruolo del sonno nel weekend: lo studio che ribalta le concezioni

Ile la qualità delhanno un impatto diretto sulla. Questo è quanto mette in evidenza unocondotto dal National Taiwan University Hospital, ricerca che ha monitorato per due anni 215 persone, uomini e donne, dai 65 anni in su, per comprendere come il “di recupero” - tipicamente quello a cui ci si concede nel tempo libero, per esempio nei- possa influenzare la salute cognitiva. I partecipanti indossavano accelerometri, dispositivi che tracciano i movimenti corporei, ed erano inoltre dotati di diari per annotare le loro abitudini di. Dai dati raccolti è emerso che quasi la metà di questi individui tende a prolungare ildurante il fine settimana per recuperare le ore di riposo perse durante la settimana.