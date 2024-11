Ilrestodelcarlino.it - Splende il sole sulla festa del pesce di Cesenatico: stagione chiude con pienone

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it:, 1 novembre 2024 – Il ponte di Ognissantilaturistica in riviera. Come accade da qualche anno a questa parte, amolti operatori sono aperti sino a questa ricorrenza e rimandano a domenica prossima la chiusura della bella, che di fatto si allunga grazie alla grande sagra ‘Ilfa’. Le strutture ricettive aperte, fra alberghi, residence, B&B e affittacamere, sono 85, delle quali 60 aperte tutto l’anno e 25 stagionali che aprono appositamente per ladedicata ai buongustai. Metà degli alberghi aperti sono nella zona dicentro Levante, una decina a Ponente e la restante parte a Valverde e Villamarina.