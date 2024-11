Morant nella notte di Nba 2024/2025: dopo la prestazione deludente contro i Brooklyn Nets, è arrivata una tripla doppia da 26 punti, 10 rimbalzi e 14 assist nella vittoria per 122-99 dei Memphis Grizzlies contro i Milwaukee Bucks. Una partita in cui Memphis ha chiuso il primo tempo sopra di 22 punti, gestendo senza troppe difficoltà nella seconda parte di match contro dei Bucks arrendevoli, se non per il solito Giannis, che ne segna 37 con 11 rimbalzi. Perdono anche i Dallas Mavericks, per 102-108 contro gli Houston Rockets: sotto di 16 punti alla fine del terzo quarto, Doncic e Irving entrano in partita troppo tardi, nonostante i 29 e i 28 punti segnati, e i Mavs incassano la seconda sconfitta stagionale. Leggi tutto su Sportface.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Primi lampi di JAnella notte di Nba: dopo la prestazione deludentei Brooklyn Nets, è arrivata una tripla doppia da 26 punti, 10 rimbalzi e 14 assist nella vittoria per 122-99 deiGrizzliesi Milwaukee. Una partita in cuiha chiuso il primo tempo sopra di 22 punti, gestendo senza troppe difficoltà nella seconda parte di matchdeiarrendevoli, se non per il solito Giannis, che ne segna 37 con 11 rimbalzi. Perdono anche i Dallas, per 102-108gli Houston Rockets: sotto di 16 punti alla fine del terzo quarto, Doncic e Irving entrano in partita troppo tardi, nonostante i 29 e i 28 punti segnati, e i Mavs incassano la seconda sconfitta stagionale.

Nba 2024/2025: Morant trascina Memphis contro i Bucks, Mavericks e Clippers KO

Primi lampi di JA Morant nella notte di Nba 2024/2025: dopo la prestazione deludente contro i Brooklyn Nets, è arrivata una tripla doppia da 26 punti, 10 rimbalzi e 14 assist nella vittoria per 122-99 ...

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Pasticcio Pistons, Ja Morant decisivo e il ritorno dei fratelli Ball

NBA - Il meglio del basket mondiale con la regular season 2024-25: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statisti ...

NBA, i risultati della notte (1 novembre): Bucks, crisi infinita. Ja Morant, tripla doppia per i Grizzlies

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state 4 le partite giocate. In campo sono scesi i Memphis Grizzlies, i Milwaukee Bucks, i Dallas ...

Grizzlies' fatal flaw that will doom 2025 NBA championship chances

The Grizzlies have to fix their defense and restore it to elite status if they were to return to contending ways.