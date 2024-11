Calciomercato.it - Leao mette spalle al muro il Milan: nuova destinazione a gennaio

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.it: Fanno discutere le ultime esclusioni di Rafaeldall’undici titolare del, con l’asso portoghese in panchina anche nel big match perso con il Napoli. Rafael(LaPresse) – Calciomercato.itTensioni e scintille nello spogliatoio rossonero con Fonseca, con la mancata titolarità nella gara di San Siro contro la capolista di Conte che ha con fermato lo scorso feeling tra l’allenatore e il numero 10 del ‘Diavolo’. Alin questa prima parte di stagione sta mancando il vero, solo a sprazzi capace di fare la differenza. Negli ultimi tempi inoltre il rapporto con Fonseca si è inasprito, con l’allenatore ex Roma e Lille che lo ha relegato in panchina nella partitissima con il Napoli malgrado l’assenza iniziale di un altro giocatore chiave come Pulisic.