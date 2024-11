Campi Bisenzio, bambini e anziani raccolgono insieme le olive dell’Rsa - Campi Bisenzio (Firenze), 31 ottobre – Un momento speciale, in cui i bambini dell’asilo nido hanno raccolto le olive insieme agli anziani nell’oliveta dell’Rsa. Succede a Campi Bisenzio grazie al progetto promosso dal nido d’infanzia Sacro Cuore, gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II, insieme al Consorzio Zenit, che gestisce la residenza sanitaria assistita La Mimosa. Diciannove in tutto i bambini che, giovedì mattina, sono arrivati mano nella mano, insieme ai quattro maestri, alla residenza sanitaria. Quando sono arrivati, all’Rsa era già tutto allestito: dai teli stesi sull’erba sotto gli ulivi, agli sgabelli pronti per arrampicarsi, ai cestini per raccogliere le olive. Poi gli anziani e i bambini hanno cominciato ad arpionare le olive sui rami degli ulivi, alcuni dei quali erano molto bassi e dunque facilmente raggiungibili da entrambi. Lanazione.it - Campi Bisenzio, bambini e anziani raccolgono insieme le olive dell’Rsa Leggi tutto su Lanazione.it (Lanazione.it - venerdì 1 novembre 2024)(Firenze), 31 ottobre – Un momento speciale, in cui idell’asilo nido hanno raccolto leaglinell’ta. Succede agrazie al progetto promosso dal nido d’infanzia Sacro Cuore, gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II,al Consorzio Zenit, che gestisce la residenza sanitaria assistita La Mimosa. Diciannove in tutto iche, giovedì mattina, sono arrivati mano nella mano,ai quattro maestri, alla residenza sanitaria. Quando sono arrivati, all’Rsa era già tutto allestito: dai teli stesi sull’erba sotto gli ulivi, agli sgabelli pronti per arrampicarsi, ai cestini per raccogliere le. Poi glie ihanno cominciato ad arpionare lesui rami degli ulivi, alcuni dei quali erano molto bassi e dunque facilmente raggiungibili da entrambi.

