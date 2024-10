“Frutta e Verdura nelle Scuole”, pubblicato il bando per l’anno scolastico 2024/2025. Lollobrigida: “Così educhiamo i bambini nelle scuole italiane” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il bando “Frutta e Verdura nelle scuole” per l’anno scolastico 2024/2025. L'articolo “Frutta e Verdura nelle scuole”, pubblicato il bando per l’anno scolastico 2024/2025. Lollobrigida: “Così educhiamo i bambini nelle scuole italiane” . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste hail” per. L'articolo “”,ilper: “” .

BANDO “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”, IL MASAF INVESTE 14 MILIONI

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha pubblicato il bando “Frutta e Verdura nelle scuole” per l’anno scolastico ...

MASAF, LOLLOBRIGIDA: BANDO PER FRUTTA E VERDURA DI QUALITÀ BAMBINI NELLE SCUOLE

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il bando “Frutta e Verdura nelle Scuole” per l’anno scolastico 2024/2025. Per la prima volta, il Masaf anticipa ...

Frutta e verdura nelle scuole, le primarie possono iscriversi entro il 31 ottobre

Le scuole primarie che intendano aderire al Programma “Frutta e verdura nelle Scuole” potranno farlo esclusivamente accedendo al sito istituzionale www ...

