Notizie.com - A Napoli è tutto pronto per la Notte di Luce: “Abbiamo bisogno di speranza, con Gesù illuminiamo tutto il mondo” – DIRETTA –

Leggi tutto 📰 Notizie.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si terrà questa sera a, con partenza alle ore 20, ladi: una grande processione con al centroche illuminerà tutta la città. Èper celebrare ladi. Parliamo della grande processione che porterà questa sera, 31 ottobre,in tutte le strade del capoluogo partenopeo. La manifestazione, che si prospetta molto partecipata, partirà da piazza Dante e giungerà a piazza del Plebiscito. Aper ladi: “di, conil” –(Foto Notizie.com) – notizie.comSi tratta della II edizione della processione di fede in nome di Cristo, organizzata in preparazione al Giubileo 2025. A partire dalle ore 20 i fedeli si raccoglieranno in preghiera e poi subito in processione. Una serata meravigliosa che si concluderà con una cerimonia in piazza del Plebiscito.