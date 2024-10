.com - Manchester United, i candidati per la panchina: favorito Amorim, poi De Rossi e Allegri

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Daniele Deo Massimilianoall’Old Trafford? Si è chiusa dopo due anni e mezzo l’avventura di Erik ten Hag sulladel, esonerato nei giorni scorsi. Il regno del tecnico olandese, arrivato con grandi aspettative dall’Ajax, ha avuto più ombre che luci, nonostante i due trofei vinti. Tanti, troppi i milioni spesi sul mercato per non essere stabilmente tra le prime quattro in Premier, posizioni che garantiscono l’accesso alla Champions League, o per non lottare per il titolo. Per ora i Red Devils hanno optato per la soluzione interna, promuovendo Ruud Van Nistelrooy ad allenatore della prima squadra. Difficile però che l’ex attaccante del Real Madrid venga confermato fino al termine della stagione, ed ecco perché in Inghilterra si è scatenato il toto allenatore, che ha coinvolto anche alcuni tecnici italiani.