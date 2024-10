Mainz-Bayern Monaco oggi in tv: programma, orario e diretta Coppa di Germania 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il programma e come vedere in tv Mainz-Bayern Monaco, partita valida per il secondo turno della Coppa di Germania 2024/2025. Reduce dalla roboante vittoria su Bochum dopo l’altrettanto clamorosa sconfitta di Champions contro il Barcellona, la formazione di Kompany è attesa ora dalla trasferta a Magonza con l’obiettivo di passare il turno, dopo la facile vittoria nel primo turno contro l’Ulm. Da canto suo, il Mainz aveva battuto solo ai supplementari il Wehen, mentre in campionato nell’ultima giornata è arrivato il pareggio contro il ‘Gladbach. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di mercoledì 30 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta satellitare su Sky Sport canale 257, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. Mainz-Bayern Monaco oggi in tv: programma, orario e diretta Coppa di Germania 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per il secondo turno delladi. Reduce dalla roboante vittoria su Bochum dopo l’altrettanto clamorosa sconfitta di Champions contro il Barcellona, la formazione di Kompany è attesa ora dalla trasferta a Magonza con l’obiettivo di passare il turno, dopo la facile vittoria nel primo turno contro l’Ulm. Da canto suo, ilaveva battuto solo ai supplementari il Wehen, mentre in campionato nell’ultima giornata è arrivato il pareggio contro il ‘Gladbach. Il fischio d’inizio è inalle ore 20:45 di mercoledì 30 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile insatellitare su Sky Sport canale 257, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv.in tv:diSportFace.

