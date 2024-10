Kvaratskhelia-Napoli, svolta per il rinnovo: Le Utimissime (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sky Sport rivela i dettagli della trattativa per il prolungamento del contratto del gioiello georgiano Una notizia che i tifosi del Napoli aspettavano da tempo. Mentre la squadra di Antonio Conte vola in testa alla classifica di Serie A, la società lavora per blindare i suoi gioielli. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, sono arrivati segnali molto incoraggianti per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, ancora decisivo nella vittoria di San Siro contro il Milan, è al centro di una trattativa che potrebbe presto giungere alla fumata bianca. I dettagli dell’incontro L’entourage del calciatore ha incontrato nelle ultime ore il direttore sportivo Manna. Un summit che ha gettato le basi per il prolungamento del contratto, con nuovi incontri già programmati per limare i dettagli dell’accordo. Napolipiu.com - Kvaratskhelia-Napoli, svolta per il rinnovo: Le Utimissime Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sky Sport rivela i dettagli della trattativa per il prolungamento del contratto del gioiello georgiano Una notizia che i tifosi delaspettavano da tempo. Mentre la squadra di Antonio Conte vola in testa alla classifica di Serie A, la società lavora per blindare i suoi gioielli. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, sono arrivati segnali molto incoraggianti per ildi Khvicha. Il talento georgiano, ancora decisivo nella vittoria di San Siro contro il Milan, è al centro di una trattativa che potrebbe presto giungere alla fumata bianca. I dettagli dell’incontro L’entourage del calciatore ha incontrato nelle ultime ore il direttore sportivo Manna. Un summit che ha gettato le basi per il prolungamento del contratto, con nuovi incontri già programmati per limare i dettagli dell’accordo.

