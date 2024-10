Ilfattoquotidiano.it - Iniezioni gratis di Ozempic, l’idea del governo britannico per ridurre l’obesità: “Così si aumenta la loro produttività e si recupera la spesa”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilha preso sul serio il problema delfino a spingersi di proporredi(Semaglutide), farmaco antiobesità, a tutti gli obesi inattivi pur di farli tornare al lavoro. Non è un mistero che, non solo in Gran Bretagna ma nel mondo occidentale e anche in Italia,è un’emergenza che vede milioni di persone prive di occupazione a causa della salute compromessa. Il piano è stato suggerito dal Ministro della Sanità, Wes Streeting, che in un articolo sul Telegraph ha scritto che “i girovita che si allargano impongono un onere significativo sul nostro servizio sanitario, al costo di 11 miliardi di sterline l’anno (circa 13 miliardi di euro), perfino più del fumo.