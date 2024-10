Gaeta.it - Assosalute-Federchimica: il 90% degli italiani chiede maggiore consapevolezza sui farmaci di automedicazione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter ROMA – Con un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in piena trasformazione, il 90%sente l’esigenza di unaper una gestione più responsabile della propria salute. Questo dato emerge dall’indagine dipresentata durante l’evento dedicato a “La trasformazione in atto del SSN. L’impegno del settore dell’per la sanità territoriale”. La ricerca, realizzata dall’Istituto di Ricerca SWG su un campione di 1.686 cittadini, ha evidenziato come medici di famiglia ee continuino a rivestire un ruolo centrale nella sanità locale, soprattutto per i disturbi di salute più comuni.