Jesi (Ancona), 30 ottobre 2024 - E' stato consegnato al Teatro Valeria Moriconi di Jesi il premio Mestieri del cinema 2024, il riconoscimento che Cna cinema e Audiovisivo delle Marche assegna ogni anno ad un professionista del cinema; ad una di quelle specializzazioni che spesso appaiono solo nei titoli di coda ma che risultano fondamentali e spesso determinanti per la buona riuscita di un film. Il premio, alla sua quinta edizione, è stato consegnato nel corso di una delle giornate conclusive del Festival Cineoff quinta edizione del Festival del cinema Indipendente. A conquistare il premio Roberto Magrini, caposquadra elettricista. Magrini, figura notissima nel mondo del cinema marchigiano e non solo, è stato premiato dal responsabile Cna cinema e Audiovisivo Marche, Claudio Salvi e dal portavoce dell'associazione che raggruppa imprese e professionisti del cinema, Alessandro Tarabelli.

Allo jesino Roberto Magrini il premio 'Mestieri del cinema'

(ilrestodelcarlino.it)

In chiusura del festival Cineoff, la cerimonia di onsegna del riconosimento all'elettricista teatrale che ha lavorato per Pupi Avati, Carlo Mazzacurati, Marco Pontecorvo, e Alberto Angela ...

(corriereadriatico.it)

(corriereadriatico.it)

(cucchiaio.it)

