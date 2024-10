Vite in Musica: riscoprire le leggende della musica al Teatro Palladium dal 5 novembre al 10 dicembre 2024 (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 5 novembre al 10 dicembre 2024, il Teatro Palladium di Roma ospiterà una rassegna affascinante dal titolo “Vite in musica”. Questo ciclo di proiezioni mette in luce le storie di alcuni tra i più grandi artisti della musica, come Whitney Houston, Ray Charles, Andreï Filipov e i Bee Gees. Grazie alle narrazioni cinematografiche di registi del calibro di Kasi Lemmons, Taylor Hackford, Radu Mih?ileanu e Frank Marshall, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nelle Vite ed esperienze che hanno segnato la musica e la cultura popolare. La rassegna è aperta a tutti con ingresso gratuito, preceduta da presentazioni curate da esperti del settore. Un viaggio tra cinema e musica “Vite in musica” è più di una semplice proiezione di film; rappresenta un incontro tra il mondo del cinema e quello della musica. Gaeta.it - Vite in Musica: riscoprire le leggende della musica al Teatro Palladium dal 5 novembre al 10 dicembre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 5al 10, ildi Roma ospiterà una rassegna affascinante dal titolo “in”. Questo ciclo di proiezioni mette in luce le storie di alcuni tra i più grandi artisti, come Whitney Houston, Ray Charles, Andreï Filipov e i Bee Gees. Grazie alle narrazioni cinematografiche di registi del calibro di Kasi Lemmons, Taylor Hackford, Radu Mih?ileanu e Frank Marshall, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nelleed esperienze che hanno segnato lae la cultura popolare. La rassegna è aperta a tutti con ingresso gratuito, preceduta da presentazioni curate da esperti del settore. Un viaggio tra cinema ein” è più di una semplice proiezione di film; rappresenta un incontro tra il mondo del cinema e quello

