Trapani-Avellino, le probabili formazioni (Di martedì 29 ottobre 2024) Manca poco alla sfida che vedrà l'Avellino di mister Raffaele Biancolino sfidare il Trapani allo Stadio Provinciale. Calcio d'inizio alle ore 20:45.Le probabili formazioni Trapani (4-3-3): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Bifulco; Karic, Crimi, Carriero; Benedetti, Lescano, Fall. All Avellinotoday.it - Trapani-Avellino, le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Manca poco alla sfida che vedrà l'di mister Raffaele Biancolino sfidare ilallo Stadio Provinciale. Calcio d'inizio alle ore 20:45.Le(4-3-3): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Bifulco; Karic, Crimi, Carriero; Benedetti, Lescano, Fall. All

