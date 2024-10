Thesocialpost.it - Tragedia a Sant’Ilario: auto schiacciata da un tir, perde la vita l’ex sindaco del paese, William Colli

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un tragico incidente ha colpito la comunità did’Enza, in provincia di Reggio Emilia., exdi 78 anni, ha perso lain uno schianto frontale lungo la via Emilia. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre, tra Parma e Reggio Emilia.Leggi anche: Dramma allo zoo: padre apre la gabbia della pantera per fare una foto con il figlio. L’animale attacca il bambino La dinamica dell’incidentesi trovava alla guida di una Seat Arona bianca quando ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento, un camion stava transitando. Il violento impatto ha causato la morte immediata del. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso e la polizia locale della Val d’Enza.