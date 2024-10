Sting torna in Italia nel 2025: tre concerti a luglio (Di martedì 29 ottobre 2024) Sting sarà in concerto in Italia nell’estate del 2025 con il suo tour mondiale ‘Sting 3.0’. Tre date: il 6 luglio a Bassano Del Grappa, il 7 luglio a Roma e il 9 luglio a Codroipo. L’artista, vincitore di ben 17 Grammy Award, sarà accompagnato dal chitarrista di lunga data Dominic Miller e dal batterista Chris Maas, noto per le sue collaborazioni con Mumford & Sons e Maggie Rogers. Il trio eseguirà sia i brani più amati che alcune rarità tratte dalla ricca discografia di Sting, offrendo al pubblico una serata all’insegna della musica senza tempo. Lo ‘Sting 3.0 World Tour’ ha preso il via in Europa nell’estate 2024 e ha proseguito con una serie di concerti in Nord America, dove ha ricevuto recensioni entusiastiche. Corrieretoscano.it - Sting torna in Italia nel 2025: tre concerti a luglio Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 29 ottobre 2024)sarà in concerto innell’estate delcon il suo tour mondiale ‘3.0’. Tre date: il 6a Bassano Del Grappa, il 7a Roma e il 9a Codroipo. L’artista, vincitore di ben 17 Grammy Award, sarà accompagnato dal chitarrista di lunga data Dominic Miller e dal batterista Chris Maas, noto per le sue collaborazioni con Mumford & Sons e Maggie Rogers. Il trio eseguirà sia i brani più amati che alcune rarità tratte dalla ricca discografia di, offrendo al pubblico una serata all’insegna della musica senza tempo. Lo ‘3.0 World Tour’ ha preso il via in Europa nell’estate 2024 e ha proseguito con una serie diin Nord America, dove ha ricevuto recensioni entusiastiche.

Sting torna in Italia con tre concerti nel luglio 2025

