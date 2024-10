L’inattesa vittoria di Sanremo ha pesato più della mano data da Scajola. Ecco come Marco Bucci ha battuto Andrea Orlando al Festival della Liguria (Di martedì 29 ottobre 2024) Alla fine, il candidato di centro destra alle regionali della Liguria, Marco Bucci, ha conquistato la presidenza battendo di 8.418 voti il candidato del campo largo Andrea Orlando. Bucci ha prevalso sull’avversario in due delle quattro province: Savona e Imperia. Ma è stata soprattutto quest’ultima a determinare il risultato visto che nella provincia di Imperia Bucci ha superato di 15.955 voti Orlando. Per questo si è detto che è stato decisivo l’appoggio di Claudio Scajola, ex ministro e leader di Forza Italia che da qualche anno fa il sindaco di Imperia. Ad Imperia vittoria senza trionfo che invece c’è stato nei comuni del Festival della canzone Ad Imperia città Bucci ha in realtà vinto, ma non trionfato: ha battuto Orlando con il 52,55% contro il 43,29% e lo ha superato di 1.344 voti. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 29 ottobre 2024) Alla fine, il candidato di centro destra alle regionali, ha conquistato la presidenza battendo di 8.418 voti il candidato del campo largoha prevalso sull’avversario in due delle quattro province: Savona e Imperia. Ma è stata soprattutto quest’ultima a determinare il risultato visto che nella provincia di Imperiaha superato di 15.955 voti. Per questo si è detto che è stato decisivo l’appoggio di Claudio, ex ministro e leader di Forza Italia che da qualche anno fa il sindaco di Imperia. Ad Imperiasenza trionfo che invece c’è stato nei comuni delcanzone Ad Imperia cittàha in realtà vinto, ma non trionfato: hacon il 52,55% contro il 43,29% e lo ha superato di 1.344 voti.

