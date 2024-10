Lapresse.it - Il mini reattore nucleare di Rolls-Royce, accordo con la società elettrica Cez

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ladi energiaceca Cez ha firmato uncon la britannicaSmr per una partnership strategica per sviluppare e distribuire piccoli reattori nucleari modulari. In base all’, Cez acquisirà una quota del 20% inSmr. Cez prevede di costruire il primo piccolomodulare nell’attuale centraledi Temelin nella prima metà degli anni ’30. Si prevede che la partnership si tradurrà nell’installazione di fonti energetiche fino a 3 GW (Gigawatt) nella Repubblica Ceca. Una centraleche utilizza un piccolomodulare dellabritannica dovrebbe produrre 470 MW (Megawatt) per 60 anni. Cez dovrebbe firmare un contratto entro marzo con Khnp della Corea del Sud per costruire almeno due reattori nucleari in Repubblica Ceca. Cez parteciperà anche ad altri progetti diSmr in Europa e nel mondo.