Electrolux, cresce la preoccupazione per il nuovo hub in Polonia (Di martedì 29 ottobre 2024) Aumenta la preoccupazione sul futuro dello stabilimento di Porcia di Electrolux. Le Rsu, dopo le ultime proiezioni del mercato degli elettrodomestici e l'accordo per i contratti di solidarietà, hanno chiesto e ottenuto un incontro con la deputata Debora Serracchiani insieme al segretario del Pd Pordenonetoday.it - Electrolux, cresce la preoccupazione per il nuovo hub in Polonia Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Aumenta lasul futuro dello stabilimento di Porcia di. Le Rsu, dopo le ultime proiezioni del mercato degli elettrodomestici e l'accordo per i contratti di solidarietà, hanno chiesto e ottenuto un incontro con la deputata Debora Serracchiani insieme al segretario del Pd

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:laper ilhub in Polonia;Porcia: in calo la produzione di lavatrici,l’allerta tra i sindacati; Crisi dell’elettrodomestico, per Bekola, a Porcia produzione ai minimi storici: «Restano le voci di una vendita»; Coronavirus,riapre le fabbriche ma non a Solaro; Leggi >>>

Crisi dell’elettrodomestico, per Beko cresce la preoccupazione

(cronachemarche.it)

ai quali sta facendo ricorso anche l’Electrolux, con cui è programmato un incontro nazionale l’8 di ottobre per l’accordo sulla solidarietà (CDS). “Si sta andando verso il terzo anno di contrazione ...

Crisi e lavoro, nubi nere anche su Electrolux

(msn.com)

La multinazionale svedese pronta ad annunciare contratti di solidarietà. Intanto sul fronte cartiere cresce l’attesa per l’incontro con l’azienda ...

Cresce Electrolux Professional. Nel terzo trimestre +17% di utile netto

(nordesteconomia.gelocal.it)

Vendite nette in crescita del 6,5% nel terzo trimestre dell’anno per Electrolux Professional, che passa da 2,8 miliardi di coron ...

Il gruppo Electrolux salva marchio Zanussi: sarà dato in licenza

(nordesteconomia.gelocal.it)

L’annuncio dato in occasione del via libera ai conti del terzo trimestre. Il colosso svedese del bianco chiude il periodo con una perdita netta di 20 milioni ...