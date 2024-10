Benevento: la festa di Halloween per i bambini alla sezione Egizia del Museo del Sannio (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ tutto pronto per “Halloween al Museo Fuga dal Tempio di Iside”, l’iniziativa in programma per giovedì prossimo (ore 17,30), in occasione della festa di Halloween, presso la sezione Egizia del Museo del Sannio di Benevento, riservata ai bambini. A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale). I piccoli partecipanti con proiezioni video verranno catapultati nel misterioso tempio della dea Iside, costruito dall’imperatore romano Domiziano. Statue che parlano, indovinelli, rompicapo, intuito, logica e, soprattutto, collaborazione tra i partecipanti saranno necessari per risolvere gli enigmi e completare il gioco con successo. Anteprima24.it - Benevento: la festa di Halloween per i bambini alla sezione Egizia del Museo del Sannio Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ tutto pronto per “alFuga dal Tempio di Iside”, l’iniziativa in programma per giovedì prossimo (ore 17,30), in occasione delladi, presso ladeldeldi, riservata ai. A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Europa” (Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale provinciale). I piccoli partecipanti con proiezioni video verranno catapultati nel misterioso tempio della dea Iside, costruito dall’imperatore romano Domiziano. Statue che parlano, indovinelli, rompicapo, intuito, logica e, soprattutto, collaborazione tra i partecipanti saranno necessari per risolvere gli enigmi e completare il gioco con successo.

