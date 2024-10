Ilgiorno.it - Sara Centelleghe, uccisa a 18 anni dal vicino con 11 forbiciate. L’assassino: “Avevo bevuto molto”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Costa Volpino (Bergamo), 28 ottobre 2024 - Il movente ancora non è chiaro. Resta da capire perché Jashandeep Badhan la notte tra venerdì e sabato abbia colpito con 11(soprattutto al volto e al torace) la 18enne. L’omicidio nell’appartamento al terzo piano del condominio a Costa Volpino. Si fanno ipotesi, di certo i due si conoscevano. Vicini di casa, ma anche amici di quartiere. Un movente sessuale? Un rifiuto della vittima a delle avances? “No, lo escludo”, precisa l’avvocato Fausto Micheli che assiste il 19enne di origini indiane, in carcere da sabato con l’accusa di omicidio volontario. Forse potrebbe essere legato all’acquisto di stupefacenti, di ’fumo’. Deep, da minorenne, sarebbe finito nei guai per droga. Un indizio.