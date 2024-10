Ricerca: Mattarella, 'interesse nazionale sostenere giovani, fondi investiti si moltiplicano' (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Sono tanti anche i giovani Ricercatori che trovano spazio all'estero e vi rimangono pur desiderando di operare in Italia, e raggiungono livelli di assoluta eccellenza. È interesse nazionale fare in modo che possano conseguirli nel nostro Paese. Occorre far crescere –nelle istituzioni e nella società - la consapevolezza che le risorse investite in Ricerca tornano moltiplicate". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per i 'I Giorni della Ricerca'. Liberoquotidiano.it - Ricerca: Mattarella, 'interesse nazionale sostenere giovani, fondi investiti si moltiplicano' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Sono tanti anche itori che trovano spazio all'estero e vi rimangono pur desiderando di operare in Italia, e raggiungono livelli di assoluta eccellenza. Èfare in modo che possano conseguirli nel nostro Paese. Occorre far crescere –nelle istituzioni e nella società - la consapevolezza che le risorse investite intornano moltiplicate". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per i 'I Giorni della'.

Ricerca: Mattarella, 'interesse nazionale sostenere giovani, fondi investiti si moltiplicano'

