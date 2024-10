Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia da stasera su Rai 1: la trama, il cast, quante puntate saranno (Di lunedì 28 ottobre 2024) Al via stasera su Rai 1 alle 21:30 la seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia, intitolata Ninfa dormiente: ecco la trama, il cast e per quante settimane ci farà compagnia la fiction con Elena Sofia Ricci. Comincia stasera su Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia, seconda stagione della serie crime con protagonista Elena Sofia Ricci. Torna, dopo poco più di un anno dal precedente ciclo di episodi, la detective che combatte, oltre che con i crimini, anche con l'Alzeheimer, con una storia tratta ancora una volta dai romanzi di Ilaria Tuti. Ninfa dormiente: la trama della prima puntata L'agente Marta Trevisan si è suicidata: il suo corpo ormai senza vita viene rinvenuto tra i boschi della Val Resia, in Friuli. Ma la soluzione del caso Movieplayer.it - Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia da stasera su Rai 1: la trama, il cast, quante puntate saranno Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Al viasu Rai 1 alle 21:30 la seconda stagione de Idi, intitolata: ecco la, ile persettimane ci farà compagnia la fiction con Elena Sofia Ricci. Cominciasu Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi,- Idi, seconda stagione della serie crime con protagonista Elena Sofia Ricci. Torna, dopo poco più di un anno dal precedente ciclo di episodi, la detective che combatte, oltre che con i crimini, anche con l'Alzeheimer, con una storia tratta ancora una volta dai romanzi di Ilaria Tuti.: ladella prima puntata L'agente Marta Trevisan si è suicidata: il suo corpo ormai senza vita viene rinvenuto tra i boschi della Val Resia, in Friuli. Ma la soluzione del caso

