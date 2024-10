ASCOLTI SERIE A NONA GIORNATA: INTER-JUVENTUS INFIAMMA, BENE FIORENTINA-ROMA (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gli ASCOLTI della NONA GIORNATA della SERIE A EniLive con le solite dieci sfide. Il derby d’Italia accende la NONA GIORNATA di SERIE A, molto BENE anche FIORENTINA-ROMA con quasi 740.000 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. SESTA GIORNATA Data Partita Orario Telespettatori 25 ottobre 2024 Udinese-Cagliari 18:30-20:22 181.701 25 ottobre 2024 Torino-Como 20:47-22:43 268.788 26 ottobre 2024 Napoli-Lecce 15:00-16:52 624.433 26 ottobre 2024 Bologna-Milan non disputata non disputata 26 ottobre 2024 Atalanta-Verona 20:45-22:32 162.423 27 ottobre 2024 Parma-Empoli 12:32-14:25 284.415 27 ottobre 2024 Lazio-Genoa 15:00-16:53 204.106 27 ottobre 2024 Monza-Venezia 15:01-16:53 55.288 27 ottobre 2024 INTER-JUVENTUS 18:01-19:53 1.198.168 27 ottobre 2024 FIORENTINA-ROMA 20:45-22:37 739. Bubinoblog - ASCOLTI SERIE A NONA GIORNATA: INTER-JUVENTUS INFIAMMA, BENE FIORENTINA-ROMA Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di lunedì 28 ottobre 2024) GlidelladellaA EniLive con le solite dieci sfide. Il derby d’Italia accende ladiA, moltoanchecon quasi 740.000 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. SESTAData Partita Orario Telespettatori 25 ottobre 2024 Udinese-Cagliari 18:30-20:22 181.701 25 ottobre 2024 Torino-Como 20:47-22:43 268.788 26 ottobre 2024 Napoli-Lecce 15:00-16:52 624.433 26 ottobre 2024 Bologna-Milan non disputata non disputata 26 ottobre 2024 Atalanta-Verona 20:45-22:32 162.423 27 ottobre 2024 Parma-Empoli 12:32-14:25 284.415 27 ottobre 2024 Lazio-Genoa 15:00-16:53 204.106 27 ottobre 2024 Monza-Venezia 15:01-16:53 55.288 27 ottobre 202418:01-19:53 1.198.168 27 ottobre 202420:45-22:37 739.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: DAZN, “stecca” alla nona di Serie A: crollo di ascolti. Sky boom con Inter-Juventus; Ascolti TV giovedì 10 ottobre: chi ha vinto tra la partita Italia – Belgio e la soap Endless Love; Ascolti 38a Giornata Serie A 2023/24 DAZN. Nella top 10 stagionale vince Inter - Juventus; Ascolti dello Sport in Tv dal 4 al 10 ottobre 2024 | Serie A, Nations L., Motomondiale, Vela, Ciclismo, Volley, Tennis; DAZN ottava di Serie A: il calo degli ascolti non si ferma nemmeno con Juventus-Lazio e Inter-Roma; Juve stella degli ascolti negli ultimi 10 anni di A: Inter staccata di 90 milioni; Leggi >>>

DAZN, “stecca” alla nona di Serie A: crollo di ascolti. Sky boom con Inter-Juventus

(igizmo.it)

DAZN, “stecca” alla nona di Serie A: crollo di ascolti, che Bologna-Milan (rinviata) non avrebbe colmato. Sky boom con Inter-Juventus ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino fa ballare, Amadeus non trova il ritmo giusto, Teresa Battagli piena di fan, DiMartedì piace

(msn.com)

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di marted' 29 ottobre ha offerto ai telespettatori film, show e talk. Da "Teresa ...

Nona puntata Grande Fratello: ascolti del 21 ottobre e sorprese emozionanti

(assodigitale.it)

Ascolti della nona puntataAscolti della nona puntata del Grande Fratello La nona puntata del Grande Fratello, andata in onda il 21 ottobre 2024, ha r ...

Serie A 2024/25, tutti i risultati della nona giornata e la classifica!

(generationsport.it)

Ecco tutti i risultati della nona giornata di Serie A 2024/25 e la classifica. Il Napoli allunga, spettacolo nel Derby d’Italia.