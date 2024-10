Ascolti 9a Giornata Serie A 2024 25 DAZN | Inter-Juventus raggiunge 12 milioni

Digital-news.it - Ascolti 9a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Inter-Juventus raggiunge 1,2 milioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La 9adella/25 in onda nel weekend (dal 25 al 27 Ottobre) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 3,8 di ascoltatori (3.855.387) compresivo del dato degli episodi di ZONA GOL, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Da sottolineare che le gare disputate prese in esame sono solamente 9 a causa del rinvio a data da destinarsi del match Bologna-Milan che era in programma sabato 26 Ottobre alle ore 18.Nel tardo pomeriggio di venerdì 25 ottobre, la sfida tra Udinese e Cagliari, trasmessa dalle 18:30 alle 20:22, ha raccolto 181.701 spettatori. A seguire, dalle 20:47 alle 22:43, l’incontro tra Torino e Como, in esclusiva su, ha raggiunto 268.788 telespettatori.