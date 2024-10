Sainz domina il GP del Messico e ottiene la seconda vittoria stagionale, secondo Norris, poi terzo Leclerc (Di domenica 27 ottobre 2024) Sainz conqiusta il GP del Messico, seconda vittoria stagionale dopo Melbourne, quarto successo nella sua carriera in F1. secondo posto per Norris terzo Leclerc che a sorpresa segna il giro più Ilmessaggero.it - Sainz domina il GP del Messico e ottiene la seconda vittoria stagionale, secondo Norris, poi terzo Leclerc Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 27 ottobre 2024)conqiusta il GP deldopo Melbourne, quarto successo nella sua carriera in F1.posto perche a sorpresa segna il giro più

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, assisteremo a una gara palpitante, di ben 71 ... (Oasport.it)

66° giro - Hamilton alla prima curva riesce a superare Russell al culmine di un infinito duello, motlo corretto essendo compagni di squadra... 65° giro di 71 - Sainz conduce con 7"7... (Ilmattino.it)

Carlos Sainz detta il passo nelle FP2 del Gran Premio del Messico, principalmente dedicate ai test Pirelli in vista della prossima stagione. Secondo tempo per Piastri che prece Tsunoda. Problemi per M ... (msn.com)

La pole position di Città del Messico è un lampo rosso! Lo spagnolo vola e si issa sulla prima casella, lasciando indietro Norris ... (autosprint.corrieredellosport.it)

Sainz vince il Gp del Messico davanti a Norris e Leclerc. E' ripreso regolarmente al settimo giro, dopo che la safety car ha lasciato la pista. (ansa.it)