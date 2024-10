Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A, pesaresi generosi ma finisce 4-5 per Torino. Italservice sfiora la grande rimonta

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024)4 L84: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Wittig, Gomez, Taurisano, D’Ambrosio, Barichello, Saponara, Oitomeia, Manservigi. All. Bargnesi. L84: Tondi, Rescia, Raguso, Tuli, Cuzzolino, Fortini, Siqueira, Josiko, Nunes, Braga, Mendes, Murilo Schiochet. All. Paniccia. Reti: 10’ Josiko, 16’ Barichello (aut.), 17’Rescia, 14’ (st) Fortini, 17’ (st) Tondi, 18’ (st) Oitomeia, 19’ (st) Galliani (2)strozzata per unachela vittoria contro la corazzata piemontese. Contro una delle big che a Pesaro firma il secondo successo consecutivo, restando imbattuta, i biancorossi sotto di 0 a 3 reagiscono, ma sul più bello non riescono a impattare. Dopo un primo tempo che porta la firma degli ospiti, nella ripresa inizia la cavalcata dei locali.