Tennis, Fils batte Tsitsipas: sfuma un assegno da 615mila dollari per Sinner (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il match di quarti di finale dell'Atp 500 di Basilea 2024 tra Arthur Fils e Stefanos Tsitsipas metteva in palio molto di più di una semplice semifinale per il Tennista francese. Grazie al successo per 7-6 6-3, Fils ha infatti scavalcato Jannik Sinner in una speciale classifica ed ha ipotecato un assegno da 615mila dollari, ma andiamo con ordine. Ogni anno, l'Atp assegna dei bonus in denaro ai 5 Tennisti che ottengono più punti nei tornei '500' della stagione. Per la precisione, il primo guadagna 615mila dollari, il secondo 310mila, il terzo 205mila, il quarto 130mila e il quinto 80mila. Prima di questa settimana, al comando di questa graduatoria c'era Jannik Sinner in virtù delle vittorie a Rotterdam e Halle e della finale a Pechino.

